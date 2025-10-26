"مفيش مقارنة أنا أفضل في كل شيء".. رد ناري من عبد الجليل عن مقارنته بزيزو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره الاتحاد الليبي على استاد السويس الجديد، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الفريقان لحسم التأهل إلى دور الـ16، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في طرابلس بالتعادل السلبي، ليكون المصري بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الصعود إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد الليبي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكلّف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من جنوب أفريقيا لإدارة اللقاء، يقوده الحكم ماكسيكسول بامبيسو، ويعاونه زاكيلي سيويلا مساعدًا أول، وإلفاس سيتول مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع.

ويشرف ماكور ماجوك من جنوب السودان على مراقبة المباراة، في حين يتولى الكونغولي رينيه دانيال مهمة مراقبة التحكيم.

