موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لظهور جديد بدوري أبطال أفريقيا حين يحل ضيفًا على نظيره التأمين الإثيوبي.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره التأمين الإثيوبي عند السادسة من مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل.

