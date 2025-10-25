"بيان رسمي من النادي".. أول تعليق من جون إدوارد على هجوم جماهير الزمالك

تصدر محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هجوم الجماهير عليه خلال مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي أمس الجمعة بالكونفدرالية.

وكانت جماهير الزمالك هاجمت اللاعب بشكل كبير في مباراة الأمس أمام ديكيداها، بعد انتشار خبر رغبته في عدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، رددت الجماهير هتاف: "محمد السيد .. بيلعب ليه؟ .. طلعه بره يا عم خلي عندك دم".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى رفض اللاعب صاحب ال 19 عاما، تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، وسط تكهنات بالانتقال إلى الأهلي.

أبرز المعلومات عن محمد السيد

ويبلغ نجم وسط الزمالك من العمر 19 عاما، فهو من مواليد 20 مايو 2006، حيث ولد بقرية سلام في المنصورة.

وصاحب الـ19 عاما، بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة أكاديمية شيكو بمسقط رأسه بالمنصورة، وبعد مشاركة السيد مع أكاديمية شيكو بالمنصورة، انتقل للانضمام لأكاديمية نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي.

وبعد فترة من تواجد صاحب ال 19 عاما، في أكاديمية عمرو زكي بالمنصورة، اصطحبه زكي إلى اختبارات الفارس الأبيض، في عام 201، ليبدأ مسيرته مع القلعة البيضاء.

وعلى الرغم من مشاركة محمد السيد وتألقه في مركز خط الوسط، إلا أنه بدأ مسيرته في الكرة، في مركز قلب الدفاع، قبل أن يتحول مركزه في قطاع الناشئين بالزمالك.

وظهر صاحب ال 19 عاما مع الزمالك، في 26 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، بواقع 1167 دقيقة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط.

وتلقى اللاعب الشباب بنادي الزمالك محمد السيد، لقضاء فترة معايشة مع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

حقيقة توقيع محمد السيد للأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"اللاعب لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن ورغبته الأولى هي الاحتراف ولن يلعب في مصر سوى للزمالك".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه في الوقت ذاته لم يعقد مسؤولو نادي الزمالك أي جلسة مع اللاعب للتفاوض بخصوص تجديد عقده.

