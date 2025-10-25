"بعد هجوم الجماهير عليه".. من هو محمد السيد لاعب نادي الزمالك؟

قال الظهير الأيسر بصفوف بتروجت توفيق محمد، إنه إذا انتقل لصفوف الأهلي سيقدم كل ما لديه، مشيرًا إلى أن تشبيهه بالظهير السابق للأهلي علي معلول أمر يسعده.

وأشار توفيق محمد في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اليوم السبت إلى أن أي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف الأهلي، مضيفًا:" هناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة وكل ما سيقدمه الله هو خير".

وأوضح اللاعب صاحب الـ 25 عاماً أن تشبيهه بالتونسي علي معلول أمر يسعده كثيرًا؛ بعدما قدم الظهير الدولي إنجازات وتاريخيًا كبيرًا مع النادي الأهلي:" سأظل فخور بهذا التشبيه حتى نهاية مسيرتي ".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله: "إذا انتقلت إلى الأهلي سأقدم أفضل ما يمكنني والمقارنة مع معلول طبيعية لأن الجماهير كانت تملك جوهرة مثله وقدم الكثير للنادي".

إحصائيات توفيق محمد مع بتروجت

توفيق محمد كان قد انضم لصفوف بتروجت خلال الانتقالات الصيفية لموسم 22/23 قادمًا من أكاديمية عجمان الإماراتية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا بواقع 900 دقيقة لعب.

