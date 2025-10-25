"عودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار

القاهرة ـ مراسل مصراوي :

استقر المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ياس توروب على التشكيل الذي سيواجه به نظيره أيجل نوار البوروندي.

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام أيجل نوار

ويشهد التشكيل المتوقع للأهلي عودة مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي بدلاً محمد الشناوي المصاب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة أيجل نوار بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد زيزو، نييتس جراديشار، أشرف بنشرقي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وأيجل نوار من المقرر أن تنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

