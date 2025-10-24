مباريات الأمس
الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن مباراة إيجل نوار بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

10:26 م 24/10/2025
كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سبب غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عن مباراة إيجل نوار البوروندي غدا السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة، قائمة الفريق لخوض مباراة إيجل نوار غدا السبت، دون وجود قائد الفريق محمد الشناوي، وسط حالة الكثير من التساؤلات عن سبب غيابه.

وأعلن وليد صلاح، سبب غياب الشناوي في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يغيب عن مباراة الأهلي أمام إيجـل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إجهاد شديد بجانب تعرضه لنزلة برد".

وأضاف: "الجهاز الفني فضل منح الشناوي الراحة اللازمة حتى يتعافى بشكل تام، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة".

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وتقام مباراة الأهلي أمام إيجل نوار غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي ببوروندي.

