محمود الخطيب يوجه رسالة خاصة لأعضاء الأهلي قبل انتخابات النادي

طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المرشح للمنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بضرورة حضور الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال الخطيب في تصريحات، خلال الندوة الخاصة بقائمته اليوم الجمعة بفرع النادي بالجزيرة: "وجدنا دعما كبيرا لأعضاء القائمة، في مختلف فروع النادي خلال الأيام الماضية، النادي له علينا حق جميعا، سواء مسؤولين أو أعضاء وكذلك الجماهير".

وأضاف: "كل ما تم من نجاحات داخل النادي منذ عام 1907، يعبر عن ترابط وتواصل الأجيال، تنافس مجالس الإدارات المتعاقبة في خدمة النادي، أطالب الأعضاء بالتواجد بكثافة في الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة يوم الجمعة 31 أكتوبر".

وتابع: "حضور أعضاء المجلس في الانتخابات يوم 31، هو أمر ضروري لتحديد مستقبل النادي والحفاظ على ثوابته التي تتوارثها الأجيال، وبالتأكيد الأهلي غني بالكوادر المميزة في مختلف المجالات".

وواصل: "نسير بخطى ثابتة لتحقيق الاستدامة المالية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط والإدارة المحترفة".

وأكمل: "شركات الأهلي الثلاث، شركة الأهلي للمنشآت، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي لكرة القدم، الثلاث شركات لهم دور كبير في التطوير الاقتصادي داخل الكيان".

واختتم الخطيب تصريحاته: "كل التحية والتقدير لمجالس الإدارات في شركات الأهلي، سواء السابقين أو الحاليين، في النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة".

