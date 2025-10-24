أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

يرى أحمد عاطف قطة لاعب فريق بيراميدز، أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، هو أفضل شاهده في تاريخ الكرة المصرية.

ونشر الحساب الرسمي، لقناة "أون سبورت"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لقطة وهو يختار أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

واختار أحمد عاطف قطة محمد أبو تريكة في المركز الأول كأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، يليه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك وفي المركز الثالث حازم إمام.

وجاء قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر قطة كالتالي:

1- محمد أبو تريكة

2- محمود عبد الرازق شيكابالا

3- حازم إمام

4- محمد زيدان

5- حسام غالي

6- عبد الله السعيد

7- أحمد حسن

8- محمد بركات

9- عماد متعب

10- محمد شوقي

وعن اللاعب الذي كان يتمنى أن يلعب معه، أجاب قطة، بأنه يتمنى اللاعب بجوار عبدالله السعيد، باعتباره اللاعب الوحيد في الأسماء الذي اختارها، مازال يمارس كرة القدم حتى الآن.

ويعيش أحمد عاطف قطة، أفضل فتراته مع فريق بيراميدز في الفترة الحالية، بعدما شارك مع الفريق في تحقيق العديد من البطولات في الفترة الماضية، سواء دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي، بالإضافةو إلى كأس القارات الثلاث.

