مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

"أبو تريكة وبعده ثنائي الزمالك".. نجم بيراميدز يختار أفضل 10 لاعبين بتاريخ الكرة المصرية

كتب - يوسف محمد:

06:43 م 24/10/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أحمد عاطف قطة
  • عرض 24 صورة
    أحمد عاطف قطة من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 24 صورة
    أحمد عاطف قطة يؤدي مناسك العمرة (2)
  • عرض 24 صورة
    أحمد عاطف قطة
  • عرض 24 صورة
    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 24 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 24 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 24 صورة
    محمود شيكابالا (1)
  • عرض 24 صورة
    محمد بركات 3
  • عرض 24 صورة
    حازم إمام
  • عرض 24 صورة
    حازم امام
  • عرض 24 صورة
    محمد بركات
  • عرض 24 صورة
    زيارة شيكابالا لمعبد حتشبسوت (1)
  • عرض 24 صورة
    شيكابالا (1)
  • عرض 24 صورة
    محمد بركات (2)_7
  • عرض 24 صورة
    محمد بركات (1)_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى أحمد عاطف قطة لاعب فريق بيراميدز، أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، هو أفضل شاهده في تاريخ الكرة المصرية.

ونشر الحساب الرسمي، لقناة "أون سبورت"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لقطة وهو يختار أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

واختار أحمد عاطف قطة محمد أبو تريكة في المركز الأول كأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، يليه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك وفي المركز الثالث حازم إمام.

وجاء قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر قطة كالتالي:

1- محمد أبو تريكة

2- محمود عبد الرازق شيكابالا

3- حازم إمام

4- محمد زيدان

5- حسام غالي

6- عبد الله السعيد

7- أحمد حسن

8- محمد بركات

9- عماد متعب

10- محمد شوقي

وعن اللاعب الذي كان يتمنى أن يلعب معه، أجاب قطة، بأنه يتمنى اللاعب بجوار عبدالله السعيد، باعتباره اللاعب الوحيد في الأسماء الذي اختارها، مازال يمارس كرة القدم حتى الآن.

ويعيش أحمد عاطف قطة، أفضل فتراته مع فريق بيراميدز في الفترة الحالية، بعدما شارك مع الفريق في تحقيق العديد من البطولات في الفترة الماضية، سواء دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي، بالإضافةو إلى كأس القارات الثلاث.

أقرأ أيضًا:

"الأحمر بالزي التقليدي".. كواليس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري الأبطال

اعتزلت في سنه وسيتعافى قريبا.. نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة النادي الأهلي أحمد عاطف قطة أفضل لاعب في تاريخ مصر الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة