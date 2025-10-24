عاتب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق، مدحت شلبي المعلق الرياضي ومقدم برنامج "يا مساء الأنوار"، على جملة قالها الأخير، قبل 8 سنوات.

وقال أحمد الشناوي، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "عايز أقول لحضرتك حاجة حصلت قبل 8 سنوات، في إحدى المباريات الأفريقية، تعرضت لإصابة وخرجت بعد تلت ساعة، أنت قلت جملة، "مزعلاني" حتى الوقت الحالي".

وأضاف: "حضرتك قلت إنني محتاج دكتور نفساني، ولا أتحمل ضغوطات المباريات الكبرى، لم أعاتبك من قبل، أنك أب لنا وتلك الفترة كانت ليست الأفضل وكنت أتعرض لإصابات متكررة".

ورد مدحت شلبي عليه: "قلبك أسود أوي (ضاحكا)، على رأسي وأعتذر لك إذا كنت زعلت حينها، كنت أريد أن أحمسك، لأنك حارس مرمى كبير، وظهر هذا في الفترة الأخيرة، وتستحق مكانا في منتخب مصر، وسامحني على جملة 2017".

اقرأ أيضًا:

ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب