الخطيب: من لا يعرف مبادئ وتاريخ الأهلي لا مكان له في النادي

من هو الطفل الذي تواجد في مران الأهلي ودعمه اللاعبون؟

كتب - نهى خورشيد

تحدث أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رؤيته الفنية لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "على الزمالك أن يخوض مواجهة ديكيداها بتركيز وجدية، بغض النظر عن نتيجة الذهاب، لأن اللقاء يُعد اختباراً هاماً قبل استئناف مشوار الدوري الممتاز والمنافسة على اللقب".

وأضاف نجم الأبيض السابق أن مباراة الذهاب أمام ديكيداها فرصة مثالية للجهاز الفني لمنح بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في الفترة الماضية إمكانية للظهور، من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة.

كما أبدي منصور رغبته في منح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فرصة للتواجد ضمن التشكيل الأساسي خلال اللقاء، مؤكدًا أنه "مهاجم مميز يمتلك قدرات فنية كبيرة ويحتاج فقط إلى الثقة والدعم لاستعادة مستواه المعروف".

وشدد نجم الزمالك الأسبق على أهمية رفع الحالة المعنوية لجميع اللاعبين وتجديد دوافعهم قبل الفترة الحاسمة المقبلة، مشيراً إلى أن بطولة السوبر المصري تمثل محطة مهمة ومصيرية للفريق، وأن مواجهة بيراميدز فيها لن تكون سهلة على الإطلاق.