الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ديكاداها

يختتم اليوم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في السادسة مساء غدا الجمعة، على استاد السلام، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك لأي نتيجة في مباراة غدا، من أجل التأهل بشكل رسمي، لدور المجموعات، استنادا لمباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويتجه الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، للدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك في الفترة الماضية من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة، وعلى رأسهم محمود جهاد وعدي الدباغ بعد شفائه من الإصابة.