مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

نيس

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ديكاداها

كتب : محمد خيري

05:01 م 23/10/2025

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختتم اليوم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في السادسة مساء غدا الجمعة، على استاد السلام، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك لأي نتيجة في مباراة غدا، من أجل التأهل بشكل رسمي، لدور المجموعات، استنادا لمباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويتجه الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، للدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك في الفترة الماضية من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة، وعلى رأسهم محمود جهاد وعدي الدباغ بعد شفائه من الإصابة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ديكاداها فريق الزمالك تدريبات الزمالك مران الزمالك الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"