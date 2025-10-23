"مش عارف الحضري عاوز ايه".. شوبير يتحدث عن تضرر نجله وفتنة مع الشناوي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تسببه في تعرضه نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، للانتقاد دائما، والهجوم من البعض.

قال "شوبير"، في بودكاست مع الإعلامي سيف زاهر: "مفيش حاجة أبدا بتمسكني من إيدي ووجود مصطفى هداني شوية عشان ميحاسبش على الفاتورة".

وأكمل: "مصطفى بيروح يشتكيني لوالدته، ونادرًا ما أدخل خناقة لأجل مصطفى لكن أحيانًا اضطر لذلك بسبب البعض".

وأضاف شوبير: "محدش يقدر يفتح بوقه في تاريخ عصام الحضري لكنه دائم الانتقاد لمصطفى ولا أعلم لماذا؟، وكذلك نادر السيد وطارق سليمان، وساندت طارق سليمان في المقاولون وأخذت بيده وساعدت نجله حتى لا يدفع الفواتير كونه نجل مدرب سابق".

وأوضح: "لا أعلم سبب الهجوم الدائم ضد مصطفى خاصة حين يُشارك ويتألق، ففي النهاية مصطفى لاعب مثل أي لاعب وطبيعي أدافع عنه وحين يُخطئ أحمله الخطأ، والبعض داخل الأهلي بيفهم الشناوي أني سبب الهجوم عليه وأقود الحملات ضده لكن أقسم بالله أنه لا يمكن أن أفتح فمي بأي انتقاد ضده".

وتابع: "من الممكن أن أحمل مصطفى خطأ لكن لا أفعل ذلك مع الشناوي، ولا أتحدث مع الشناوي كثيرًا لكن أخبرته أن ما أقوله أمامه هو ما أقوله خلفه، وعلاقة مصطفى والشناوي جيدة وهو ممتن لقائده ولفضله عليه لكن بالتأكيد هو يريد المشاركة أساسيا ويطمح في حراسة مرمى الأهلي والمنتخب".

وأردف: "كنت مدعوًا لحضور نهائي كأس مصر بالسعودية ومصطفى طلب مني الحضور لأنه سيشارك بسبب إصابة الشناوي، وهذه المرة الوحيدة التي بكيت خلالها خاصة بعد فوزه وهذه المباراة التي جعلت التوأم يضمه للمنتخب".

واختتم تصريحاته: "مصطفى تعرض لحملة عنيفة من البعض وحاسب على بعض الفواتير لكنه أيضا حصد خيري واستفاد من اسمي، والتزامه وقوته في المران هي من ساعدته في مسيرته".