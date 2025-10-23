"قصص متفوتكش".. صلاح يثير الجدل.. وشكوى من الاتحاد السكندري بسبب الأهلي

محمد بن رمضان يتحدث عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها شكوى من رئيس الاتحاد السكندري بسبب الأهلي، ومحمد صلاح يثير الجدل.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لم ينفذوا تعليماتي".. أول تعليق من ياس تورب بعد فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه اليوم، على حساب الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حكم دولي سابق يوضح لمصراوي رأيه في القرارات التحكيمية بمباراة الأهلي والاتحاد

كشف الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، رأيه في القرارات التحكيمية للحكم مصطفى الشهدي، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصراوي يكشف قائمة حكام بطولة السوبر المصري بالإمارات

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الحكام، الذين سيديرون مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، رقمًا سلبيًا اليوم الأربعاء، بعد استبعاده من التشكيلة الرسمية لمباراة آينتراخت فرانفكورت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ميدو يتغزل في الأهلي بعد أزمته الأخيرة.. ما القصة؟

أشاد أحمد حسام “ميدو” بأداء النادي الأهلي وعودته لصدارة الدوري، مؤكدًا أن ما حققه الفريق يعد رسالة قوية لجميع الأندية حول كيفية التعامل مع الأوقات الصعبة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب الأهلي.. رئيس الاتحاد السكندري يعلن تقديم شكوى لاتحاد الكرة

أعرب محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استيائه من التحكيم خلال مواجهة الأهلي التي انتهت بخسارة فريقه بثنائية، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن السكوت عليه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حالة واسعة من الجدل في الدقائق الماضية، بعدما حذف كلمة لاعب من ليفربول، من حسابه على تويتر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.