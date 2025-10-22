استقبال خاص من جماهير الأهلي للمدرب الدنماركي ياس توروب

استقبلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للفريق، بحفاوة كبيرة خلال ظهوره الأول، في بطولة الدوري المصري على رأس القيادة الفنية للفريق.

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها رسالة خاصة للمدرب جاءت كالتالي: "ياس توروب، نحن نثق بك معا سنصنع التاريخ".

كما حرصت جماهير المارد الأحمر، على استقبال توروب بهتافات قوية لتقديم التحية له، وهو ما جعل المدير الفني للفريق، يتجه إلى المدرجات لتقديم التحية للجماهير هو الآخر.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويطمح ياس توروب المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، في تحقيق انطلاقة قوية له في مسابقة الدوري، من خلال الفوز على الاتحاد في الظهور الأول له.

وكان النادي الأهلي، أعلن في بداية شهر أكتوبر الجاري، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الدنماركي ياس توروب، خلفا للمدرب المؤقت للفريق عماد النحاس.

