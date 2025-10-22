مباريات الأمس
تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز بدوري الأبطال

كتب : محمد خيري

04:42 م 22/10/2025

فريق بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتعيين طاقم حكام من بوتسوانا لإدارة مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

فريق بيراميدز تحكيم بوتسواني التأمين الأثيوبي دوري الأبطال

