"اطلعوا طمنونا".. خالد الغندور يوجه رسالة إلى طبيب إمام عاشور

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى الطبيب الخاص بإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب.

ويعاني إمام عاشور من الإصابة بفيروس "A"، ويخضع للفحوصات الطبية في الوقت الحالي، ويبتعد تماما عن الملاعب.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتمنى من الدكتور الخاص بإمام عاشور وكمان النادي الأهلي يطلعوا يطمنونا على حالة إمام عاشور دلوقتي وربنا يشفيه بإذن الله".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.