6 نقاط.. تفاصيل تقرير أسامة نبيه لاتحاد الكرة بعد وداع مونديال الشباب

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل التقرير الفني الذي قدمه أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وجاء ذلك عقب خروج منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة من مرحلة المجموعات، بعد التعرض لخسارتين.

وجاءت أبرز النقاط التي تضمنها التقرير كالتالي:

- عدم وجود قاعدة ناشئين قوية يمكن الاستعانة بها في معسكرات المنتخب.

- قلة مشاركة لاعبي المنتخب مع أنديتهم خلال الموسم، ما أدى إلى تراجع مستواهم الفني والبدني، إذ اقتصرت مشاركتهم على معسكرات المنتخب فقط.

- ضعف قاعدة اللاعبين المحترفين القادرين على الانضمام للمنتخب، بجانب أن بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين تمت متابعتهم لم يكونوا على المستوى المطلوب.

- غياب المعسكرات القوية والمباريات الودية ذات المستوى العالي قبل البطولة، وهو ما أثر على استعداد المنتخب للمنافسة.

- المنتخبات المتأهلة لكأس العالم أنفقت مبالغ مالية كبيرة لتنظيم معسكرات قوية وتوسيع قاعدة الاحتراف بين لاعبيها لاكتساب الخبرة قبل البطولة.

- التأهل إلى كأس العالم يُعد إنجازًا لكرة القدم المصرية، خاصة أن آخر مشاركة للمنتخب كانت عام 2013 في تركيا.

وأكد التقرير على ضرورة تطوير منظومة الناشئين والاهتمام بإعداد جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة القارية والعالمية في المستقبل.