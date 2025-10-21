أول تعليق من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بمشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي أسفر عن فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم الذي أُقيم في دولة تشيلي.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب والأرجنتين

منتخب المغرب للشباب فاز بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما صباح أمس الإثنين في النهائي.

وقال إبراهيم فايق، خلال حلقة برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع على شاشة أم بي سي مصر، يوم أمس الإثنين:"أبارك للمنتخب المغربي وجهاز المنتخب ولاعبيه، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.. يا جماعة النجاح مبيتخباش بالأيد ولازم نحترم النجاح الباهر اللي بيتحقق في المغرب لأنه مش وليد الصدفة".

وتابع:"الحقيقة أن الناس دي قدمت كرة عبقرية من 2020 وإحنا بنشوف المنتخب المغربي الكبير في كأس العالم 2022 بيقدم أداء ممتع ومميز وشخصية، شخصية عارفة هي عاوزه أيه، فأنت لازم تشيد بالنجاح المغربي وتبقى عارف كويس أن الخطوات اللي قطعوها هي خطوات كانت بعيدة جدًا من سنوات كتير جدًا جدًا والنهارده هو بيجمع ثمارها".

وأردف:"النهاردة المنتخب المغربي تحت 20 عامًا بيكتسح الجميع وبيأكل الأخضر و اليابس، برازيلي، إسباني، فرنسي، أمريكي، كوري مافيش مشكله قالك منتخب الأرجنتين المرشح فكسبه، لمنتخب المغربي أدى لكل منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية كلها على وشها".

وتابع فايق" عاوزين تعرفوا القصة أيه؟.. أرجع كده بضهرك واسمع الحدوتة القريبة ثم البعيدة أرجع لتاريخ 25 أبريل 2025 وهو تاريخ قريب جداً، رئيس الاتحاد بتاعهم اسمه فوزي لقجع بيعمل مؤتمر يجتمع مع لاعبي المغرب تحت عشرين سنة اللي راحوا يلعبوا بطولة الأمم الأفريقية شوف قالهم أيه؟.. لازم تعرفوا أنكم رايحين تلعبوا على لقب مش رايحين تعملوا تمثيل مشرف أنتم مش بتمثلوا بس المنتخب أنتم بتمثلوا الدولة".

وأتم الإعلامي:"الناس مذاكرة كويس وعارفين الخطوة الجاية كويس أنتم مشروع منتخبنا اللي هنلعب بيه في كأس العالم 2030 فمش مقبول تجبلي حاجة صغيرة".

