مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

كتب : محمد الميموني

05:47 م 21/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شباب المغرب
  • عرض 5 صورة
    شباب المغرب
  • عرض 5 صورة
    شباب المغرب
  • عرض 5 صورة
    شباب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بمشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي أسفر عن فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم الذي أُقيم في دولة تشيلي.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب والأرجنتين

منتخب المغرب للشباب فاز بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما صباح أمس الإثنين في النهائي.

وقال إبراهيم فايق، خلال حلقة برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع على شاشة أم بي سي مصر، يوم أمس الإثنين:"أبارك للمنتخب المغربي وجهاز المنتخب ولاعبيه، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.. يا جماعة النجاح مبيتخباش بالأيد ولازم نحترم النجاح الباهر اللي بيتحقق في المغرب لأنه مش وليد الصدفة".

وتابع:"الحقيقة أن الناس دي قدمت كرة عبقرية من 2020 وإحنا بنشوف المنتخب المغربي الكبير في كأس العالم 2022 بيقدم أداء ممتع ومميز وشخصية، شخصية عارفة هي عاوزه أيه، فأنت لازم تشيد بالنجاح المغربي وتبقى عارف كويس أن الخطوات اللي قطعوها هي خطوات كانت بعيدة جدًا من سنوات كتير جدًا جدًا والنهارده هو بيجمع ثمارها".

وأردف:"النهاردة المنتخب المغربي تحت 20 عامًا بيكتسح الجميع وبيأكل الأخضر و اليابس، برازيلي، إسباني، فرنسي، أمريكي، كوري مافيش مشكله قالك منتخب الأرجنتين المرشح فكسبه، لمنتخب المغربي أدى لكل منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية كلها على وشها".

وتابع فايق" عاوزين تعرفوا القصة أيه؟.. أرجع كده بضهرك واسمع الحدوتة القريبة ثم البعيدة أرجع لتاريخ 25 أبريل 2025 وهو تاريخ قريب جداً، رئيس الاتحاد بتاعهم اسمه فوزي لقجع بيعمل مؤتمر يجتمع مع لاعبي المغرب تحت عشرين سنة اللي راحوا يلعبوا بطولة الأمم الأفريقية شوف قالهم أيه؟.. لازم تعرفوا أنكم رايحين تلعبوا على لقب مش رايحين تعملوا تمثيل مشرف أنتم مش بتمثلوا بس المنتخب أنتم بتمثلوا الدولة".

وأتم الإعلامي:"الناس مذاكرة كويس وعارفين الخطوة الجاية كويس أنتم مشروع منتخبنا اللي هنلعب بيه في كأس العالم 2030 فمش مقبول تجبلي حاجة صغيرة".

اقرأ أيضًا:
مخطط الزمالك لمنع انتقال حسام عبدالمجيد للأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة

"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للشباب منتخب المغرب للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص