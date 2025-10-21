مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

"انخفاض بنسبة الإنزيمات ويريد المخالفة".. شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور

كتب : محمد خيري

11:53 ص 21/10/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (8)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور 1
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية، للاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة مع الأحمر، في بطولة السوبر المصري المقبلة.

قال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك انخفاض في نسبة الإنزيمات الخاصة بتحليل إمام عاشور، اللاعب يرغب في مخالفة تعليمات الدكاترة ويشعر أنه سليم ويرغب في العودة سريعًا".

وأضاف: "إمام عاشور يرغب في خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات لكنه سيخضع لتحليل يوم الخميس المقبل وعلى أساس نتيجته سيتحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".

وأوضح: "من المرجح أن يتم الاستقرار على حالة اللاعب بعد التحليل المقبل، اللاعب يضغط بقوة على الجهاز الطبي لكن الجهاز لا يرغب في الدفع به دون التأكد من سلامته".


اقرأ أيضًا:
"استهانة باسم النادي".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف سبب القرار الذي تمسك به أمام الزمالك

"ورقنا سليم".. الأهلي يعلق على نزاعه القانوني مع بيراميدز على لقب الدوري

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بشأن ثنائي تنس الطاولة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إمام عاشور النادي الأهلي أخبار الأهلي شوبير أحمد شوبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات