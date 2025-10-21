كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية، للاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة مع الأحمر، في بطولة السوبر المصري المقبلة.

قال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك انخفاض في نسبة الإنزيمات الخاصة بتحليل إمام عاشور، اللاعب يرغب في مخالفة تعليمات الدكاترة ويشعر أنه سليم ويرغب في العودة سريعًا".

وأضاف: "إمام عاشور يرغب في خوض بطولة السوبر المصري في الإمارات لكنه سيخضع لتحليل يوم الخميس المقبل وعلى أساس نتيجته سيتحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".

وأوضح: "من المرجح أن يتم الاستقرار على حالة اللاعب بعد التحليل المقبل، اللاعب يضغط بقوة على الجهاز الطبي لكن الجهاز لا يرغب في الدفع به دون التأكد من سلامته".



