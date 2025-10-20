"محدش بلغني ولسه شغال".. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان المغربي، في نهائي البطولة.

وحقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره منتدى درب السلطان المغربي، بنتيجة 31-20، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالمغرب.

وسيطر النادي الأهلي، على مباراة نهائي بطولة اليد منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول بالتقدم 17-8، قبل أن يختتم مباراته بنتيجة 31-20، ليحسم لقب البطولة لصالحه.

ويعد هذا هو اللقب الثامن للمارد الأحمر في البطولة، واللقب الثالث على التوالي لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي.

