الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

"الثامن تاريخيا".. الأهلي يتوج ببطولة كأس أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد

كتب - يوسف محمد:

10:15 م 20/10/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (10)
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (8)
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (2)
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    فريق يد الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق كرة يد الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (6)
  • عرض 9 صورة
    فريق رجال يد الأهلي (4)

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان المغربي، في نهائي البطولة.

وحقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره منتدى درب السلطان المغربي، بنتيجة 31-20، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالمغرب.

وسيطر النادي الأهلي، على مباراة نهائي بطولة اليد منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول بالتقدم 17-8، قبل أن يختتم مباراته بنتيجة 31-20، ليحسم لقب البطولة لصالحه.

ويعد هذا هو اللقب الثامن للمارد الأحمر في البطولة، واللقب الثالث على التوالي لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي.

فريق رجال يد الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مباراة الأهلي في نهائي اليد بطولة أفريقيا لكرة اليد

