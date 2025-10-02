"سليم ولكنه يرفض الظهور".. شقيق عمرو زكي ينفي تعرضه لأزمة صحية

كشف صابر زكي شقيق عمرو زكي لاعب فريق الزمالك السابق، حقيقة معاناة الأخيرة من وعكة صحية.

وأوضح "صابر"، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "ما يتم تداوله ليس صحيحا بالمرة عمرو بخير ومتواجد داخل مسكنه الخاص بمنطقة التجمع الخامس، ولا يعاني من أي أزمة صحية".

وأضاف: "لدينا حالة من الاستغراب على ما يتم تداوله حاليا، خاصة وأن عمرو زكي بعيد تماما في الفترة الماضية، ولا يتحدث مع أحد".

وأكمل: "عمرو زكي كان متواجد خارج مصر في الفترة الماضية واستمر لمدة عام، وبعدها عاد مرة أخرى، ولكنه يرفض الظهور التلفزيوني لأسباب خاصة به، وليس لمعاناته من أي أزمة صحية".

وأوضح: "تواصلت مع عمرو اليوم وهو كان مستاء من ما يتم تداوله، وكان هناك اقتراح لظهوره على إحدى القنوات العربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الحسم حتى الآن".

واختتم تصريحاته: "عمرو بخير وأعلم تماما حجم حب الناس مدى قلقها تجاهه، ولكن الحادث الأخير لا يؤثر عليه حاليا، وهو يتعامل بشكل طبيعي ويخرج في الأماكن العامة، واقترحت عليه الخروج بفيديو عبر حسابه لطمئنة الناس ولكنه متحفظ على هذا الأمر".