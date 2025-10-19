أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الأحد، طرح تذاكر مباريات بطولة السوبر المصري، بشكل رسمي.

ويشارك في البطولة، الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، وبيراميدز بالكارت الذهبي من الدولة المنظمة.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي، بينما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في نفس الدور على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيراميكا كالتالي:

تذكرة الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهمًا إماراتيًا.

مدرجات كبار الشخصيات 1050 درهمًا إماراتيًا.

تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز جاءت كالتالي:

الدخول العام 52.5 درهمًا إماراتيًا.

الفئة المميزة 525 درهما إماراتيًا.

كبار الزوار 787.5 درهما إماراتيًا.