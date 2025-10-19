مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

10 صور من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 ص 19/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    بعثة الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من بوجومبورا عاصمة بوروندي.

ونجح النادي الأهلي من تحقيق فوز هام خارج الديار بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار البوروندي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي فجر اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة بعد تخطي عقبة إيجل نوار.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ11 من الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة الأهلي الأهلي دوري أبطال إفريقيا وصول بعثة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)