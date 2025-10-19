10 صور من وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار

"لو رجعنا نلعب هنكسبهم أكتر من 6".. تعليق ساخر من نجم الأهلي السابق على

وصلت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من بوجومبورا عاصمة بوروندي.

ونجح النادي الأهلي من تحقيق فوز هام خارج الديار بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار البوروندي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي فجر اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة بعد تخطي عقبة إيجل نوار.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ11 من الدوري.