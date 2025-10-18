تحدث أحمد شوبير الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق عن سبب حضور مليون شخص أو أكثر لمولد السيد البدوي بالتزامن مع تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن المولد.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت: "صباح الفل جميعاً تعليقا علي ردود الأفعال علي حضور مليون شخص أو ما يزيد مولد السيد البدوي أحب بس أوضح باعتباري طنطاوي جدًا إن ده العادي بتاع مولد السيد البدوي من زماااااااان أوي وإننا من صغرنا كنا بنحتفل بالمولد مع ضيوف من بلاد كتير أوى منهم من دول مجاورة وإن يومين المولد دول هما أهم يومين تقريبا لطنطا كلها لأن كل محلات الحلويات وغيرها تقريبًا بيكون المولد أهم مصدر لها علي مدار السنة كلها مع بعض المناسبات الدينية الأخرى زي مولد النبي".

وأضاف شوبير:"بالمناسبة كمان كنا بنستنى تاني يوم المولد موكب الخليفة ونرمي عليه ورد وكان بيبقى يوم فرح في طنطا وكان المنشدين وكبار قراء القرآن الكريم وعلي رأسهم أبناء محافظة الغربية الشيخ محمود الحصري والشيخ سيد النقشبندى والشيخ مصطفي إسماعيل وغيرهم من عظماء التلاوة كلهم كانوا بيجوا المولد في طنطا والأكتر من كده أن السفير الأمريكى وعدد من السفراء الأوربيين كانوا دايما من أوائل الحضور للمولد كظاهرة اجتماعية واقتصادية ودينية جميلة".

وأردف:" وعلي فكره كنا كطنطاوية بنكون فرحانين جدًا بالعدد المليونى اللي بيحضر كل سنة لأن الخير كان بيبقى للمحافظة كلها والأكتر من ذلك أن الرئيس السادات عليه رحمة الله كان معروف أنه كان بييجى صلاة الفجر أحيانا في مسجد السيد البدوي وده شيء معلوم للجميع".

وأتم حارس الأهلي السابق تدوينته بقوله:" أخيرًا اللي مخلي الناس مستغربين المرة دي أن المولد كان توقف لفترة مش قليلة بسبب الأحداث وبعدين الكورونا وبالتالي لما رجع الناس كان واحشها المولد واللمة وحلويات طنطا والشيخ ياسين التهامي و أولاده وكرم الطنطاوية المشهود .. آدي كل الحكاية طبعًا مع تحفظي على بعض الحاجات اللي شفناها ودي غريبة تمامًا علي مولد السيد البدوي بصرف النظر عن رأي البعض في السيد أحمد البدوي واختلافهم أو اتفاقهم عليه وكل سنة وأنتم جميعا طيبين".

وكان عمرو أديب قد قال في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الظاهرة غريبة تجعل الناس يتساءلون عن سبب تدفق تلك الأعداد إلى هذا المولد بالذات خلال فعاليات الليلة الكبيرة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا





