حل من اثنين.. وكيل حسام عبد المجيد يكشف لمصراوي مستجدات مستقبله مع الزمالك

كشف السيد الغديري لاعب الزمالك السابق، المنضم حديثا إلى خان شيخون السوري، كواليس رحيله عن الفريق الموسم الماضي.

وقال السيد الغديري في تصريحات خاصة لمصراوي: "لولا عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك، كان زماني بلعب في الفريق الأول، قالي إني مش هلعب طول ما هو موجود، كان مصدر مشهد أنني "بتاع سوشيال ميديا".

وأضاف: "حتى أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك آنذاك، اختارني أكثر من مرة لكنه رفض، وأخبروه أنني بتاع سوشيال ميديا وهعمل مشاكل، وحدث بيني وبين عبد الواحد مواجهة وقال لي في وجهي "طول مانا موجود مش هتلعب"، بعدها حصلت على الاستغناء".

واختتم الغديري : "جاللي عرض من الإسماعيلي، لكن الزمالك رفض، وبعدما أراد عبد الواحد رحيلي ساعدني وحصلت على الاستغناء الخاص بي، وانتقلت إلى لافيينا لمدة موسم".

اقرأ أيضًا:

الإسماعيلي يستعد لفتح حساب لسداد غرامات النادي وفك القيد

"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية