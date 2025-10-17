"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

تعود منافسات بطولة الدوري المصري مرة أخرى، بداية من اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري، بعد غياب استمر لمدة 11 يوما، بسبب فترة التوقف الدولي.

وتقام اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، حيث تبدأ المباريات بلقاء يجمع بين وادي دجلة ومودرن سبورت، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي تمام الساعة الثامنة، تشهد مسابقة الدوري المصري مباراتين، حيث يلاقي غزل المحلة فريق كهرباء الإسماعيلية، فيما يلاقي المقاولون العرب نظيره إنبي في التوقيت ذاته.

جدول ترتيب الدوري المصري

وقبل ساعات من عودة الدوري المصري، نجد أن فريق المصري يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، يليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط.

1- المصري، 10 مباريات، 10 نقطة

2- الزمالك، 10 مباريات، 18 نقطة

3- الأهلي، 9 مباريات، 18 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا، 9 مباريات، 17 نقطة

5- إنبي، 10 مباريات، 17 نقطة

6- وادي دجلة، 10 مباريات، 16 نقطة

7- بيراميدز، 7 مباريات، 14 نقطة

8- سموحة، 9 مباريات، 14 نقطة

9- بتروجيت، 9 مباريات، 14 نقطة

10- الجونة، 9 مباريات، 12 نقطة

11- زد، 10 مباريات، 12 نقطة

12- مودرن سبورت، 9 مباريات، 12 نقطة

13- البنك الأهلي، 9 مباريات، 11 نقطة

14- غزل المحلة، 10 مباريات، 11 نقطة

15- حرس الحدود، 9 مباريات، 11 نقطة

16- طلائع الجيش، 10 مباريات، 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري، 9 مباريات، 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية، 9 مباريات، 8 نقاط

19- فاركو، 9 مباريات، 6 نقاط

20 المقاولون العرب، 10 نقاط، 5 نقاط

21- الإسماعيلي، 10 نقاط، 4 نقاط

