كشف ميدو نبيل لاعب الأهلي السابق، حقيقة وجود أزمة في البطاقة الدولية الخاصة به، تعرقل انتقاله إلى فريق أهلي دمشق السوري، خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أزمة بخصوص انتقالي إلى فريق أهلي دمشق السوري، حتى الآن أمر انتقالي لم يحسم بشكل رسمي".

وأضاف: "كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول وجود أزمة تتعلق بانتقالي إلى فريق أهلي دمشق الليبي غير صحيح، معرفش الناس جابت الكلام ده منين، خاصة وأن ليس هناك أي شيئ رسمي يرتبط بانتقالي للفريق السوري".

واختتم ميدو تصريحاته: "مفيش أي أمر رسمي حتى الآن انتهى بخصوص انتقالي إلى فريق أهلي دمشق، في كلام منتشر أن عقدي هيكون 1400 دولار في الموسم، انا مش فاهم أي الرقم ده، مفيش عقد لاعب كده أصلا وبالرقم ده أبدا".

وكان ميدو نبيل واحدا من ناشئين النادي الأهلي، الذين كان يعول عليهم الجماهير بأنه سيكون واحدا من أبرز لاعبي الفريق الأول في الفترة المقبلة، إلا أنه رحل عن الفريق في سبتمبر 2024 متجها إلى فريق ديروط.

وفي مايو الماضي، انتقل ميدو نبيل صاحب ال 20 عاما، إلى فريق طنطا، قبل أن تتردد شائعات خلال الساعات الماضية، حول انتقاله إلى فريق أهلي دمشق السوري.

أقرأ أيضًا:

بعد رفض مصر.. البرازيل تواجه منتخبا عربيا وديا

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة