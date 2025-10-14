مباريات الأمس
أبو ريدة يوجه رسالة لرئيس الفيفا بعد تحقيق الإنجاز بالتأهل لكأس العالم

كتب : محمد خيري

02:41 م 14/10/2025

المهندس هاني أبو ريدة

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على تهنئته بتأهل المنتخب الوطني المصري لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في معرض شكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه التهنئة تأتي تعبيراً عن التقدير الكبير الذي تلقاه الكرة المصرية ، كما يعكس الاهتمام البالغ الذي تلقاه كل الدول الأعضاء من رئيس الاتحاد الدولي.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

المهندس هاني أبو ريدة رسالة لرئيس الفيفا التأهل لكأس العالم

