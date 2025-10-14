أبرز 7 معلومات عن مباراة قطر والإمارات الليلة بتصفيات آسيا

تتجه أنظار الجماهير الخليجية مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي منتخبا قطر والإمارات في مواجهة حاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، على ملعب جاسم بن حمد.

تمثل المباراة خطوة فاصلة في مشوار المنتخبين نحو التأهل للمونديال، إذ تسعى الإمارات لتأكيد صدارتها للمجموعة بعدما فازت في الجولة الماضية على عُمان، بينما يدخل المنتخب القطري اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز بعد تعادله أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى.

أبرز 7 معلومات عن مباراة قطر والإمارات:

1) تُقام مباراة قطر والإمارات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

2) وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة والدوحة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

3) يُدير المنتخب القطري اللقاء بقيادة المدرب برونو بينيتيز، بينما يتولى باولو بينتو تدريب المنتخب الإماراتي.

4) تدخل الإمارات المباراة وهي في صدارة المجموعة بعد فوزها على عُمان 2–1.



5) في حين يسعى المنتخب القطري لتعويض تعادله أمام عمان 0–0 من لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

6) الفائز من المواجهة يتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يكفي التعادل المنتخب الإماراتي لضمان الصعود.

7) تُنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 والكأس الرياضية، إلى جانب البث الرقمي عبر منصة TOD.

