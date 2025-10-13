شهدت الساعات الماضية، حالة واسعة من الجدل بعد التصريحات القوية، التي خرج بها أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق، حول تقاضي طارق مصطفى المدير الفني السابق للبنك، أموال من بعض اللاعب لمشاركتهم في المباريات.

وقال أحمد ياسر في تصريحات عبر قناة "أون": "طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، كان يتقاضى أموالا من بعض اللاعبين لاشراكهم في المباريات، وهذا أمر أعرفه جيدا، من بعض اللاعبين داخل الفريق وأتحدى أي شخص يخرج ويكذبني".

وجاءت تصريحات أحمد ياسر بعد فترة قليلة، من التصريحات التي أدلى بها لاعب فريق البنك الأهلي السابق أيضًا أيمن أشرف، الذي قال: "هناك بعض المدربين يتقاضون أموال من اللاعبين لاشراكهم في المباريات وكذلك للتعاقد معهم وهذا الأمر يقوم به بعض المدربين وليس الكل".

وأشعلت هذه التصريحات، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ليخرج طارق مصطفى ويعلق على هذه التصريحات، قائلا "كل ما قيل من جانب أحمد ياسر، غير صحيح وعاري من الصحة".

وأضاف مصطفى: "سأتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب، بعد هذه التصريحات في الساعات الماضية".

وبعد التصريحات القوية التي أدلى بها أحمد ياسر، عاد مرة آخرى ليعتذر عن سوء الفهم، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، حيث كتب: "أتقدم بخالص الاعتذار للكابتن طارق مصطفى، صاحب السمعة الطيبة والشخصية الجميلة على التصريحات الأخيرة التي فسرت بشكل خاطئ".

وتابع: "أتمنى للكابتن طارق مصطفى التوفيق في خطوته المقبلة مع أهلي بنغازي والنجاح الدائم والمستمر".

واختتم ياسر: "أتمنى تحري الدقة من السادة الصحفيين في نقل الأخبار".

