تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

2 2
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

2 4
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

الأهلي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ

كتب - يوسف محمد:

10:30 م 13/10/2025
    الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام
    قمة شرم الشيخ للسلام
    قمة شرم الشيخ للسلام بحضور السيسي وترامب
    قمة شرم الشيخ

هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد النجاح الكبير لقمة السلام، التي أقيمت اليوم الأحد في شرم الشيخ.

وقدم النادي الأهلي، تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "الأهلي يثمن جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهنئ سيادته بالنجاح الكبير لقمة السلام".

وأضاف: "يثمن النادي الأهلي، مجلس إدارته، أعضاؤه وجماهيره، الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح قمة السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في "غزة الأبية".

وتابع: "لحظات تاريخية، تثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورمز الحكمة والسيادة، بعدما استطاعت أن تجمع قادة ودول العالم في قمة شرم الشيخ اليوم، وتكتب فصلاً جديدًا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة، دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة، في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام".

واختتم النادي الأهلي بيانه: "عاشت مصر سندا لكل أشقائها".

النادي الأهلي تهنئة الأهلي للرئيس السيسي بيان النادي الأهلي الرئيس عبد الفتاح السيسي

