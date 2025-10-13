الأهلي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ

هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد النجاح الكبير لقمة السلام، التي أقيمت اليوم الأحد في شرم الشيخ.

وقدم النادي الأهلي، تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "الأهلي يثمن جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهنئ سيادته بالنجاح الكبير لقمة السلام".

وأضاف: "يثمن النادي الأهلي، مجلس إدارته، أعضاؤه وجماهيره، الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح قمة السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في "غزة الأبية".

وتابع: "لحظات تاريخية، تثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورمز الحكمة والسيادة، بعدما استطاعت أن تجمع قادة ودول العالم في قمة شرم الشيخ اليوم، وتكتب فصلاً جديدًا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة، دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة، في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام".

واختتم النادي الأهلي بيانه: "عاشت مصر سندا لكل أشقائها".

أقرأ أيضًا:

بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

"إحنا مش زي المغرب".. حلمي طولان يتحدث عن خسارة منتخب المحليين