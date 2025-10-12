"ليس له علاقة بالتدريب وكرة القدم".. المحمدي يفتح النار على أسامة نبيه

رسالة غامضة من حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة مع الأهلي

وجه أحمد المحمدي اللاعب الأسبق لمنتخب مصر، انتقادات لاذعة لأسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أول خطوة لما تعيّن مدرب لأي منتخب وطني، إنك تسمع أفكاره الفنية وتفهم مشروعه للمرحلة القادمة مش كلام إنشائي ماله علاقة لا بالتدريب ولا بكرة القدم".

وأضاف: "اللي قاله أسامة نبيه بصراحة يوضح إنه بعيد تماماً عن فكر المدرب وليس مؤهل تماما أن يكون مدرب كرة قدم".

واختتم: "عمر خضر كان جاهز تماما من الناحية البدنية والذهنية لخوض كأس العالم وتصريحات أسامة نبيه عنه غير صحيحة بالمرة".

