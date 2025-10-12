مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

1 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

2 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"ليس له علاقة بالتدريب وكرة القدم".. المحمدي يفتح النار على أسامة نبيه

كتب : محمد القرش

05:18 م 12/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 9 صورة
    أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب
  • عرض 9 صورة
    أسامة نبيه مع لاعبي منتخب الشباب
  • عرض 9 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 9 صورة
    احمد المحمدي
  • عرض 9 صورة
    أحمد المحمدي ويوجو جوتا
  • عرض 9 صورة
    أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق
  • عرض 9 صورة
    أحمد المحمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه أحمد المحمدي اللاعب الأسبق لمنتخب مصر، انتقادات لاذعة لأسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أول خطوة لما تعيّن مدرب لأي منتخب وطني، إنك تسمع أفكاره الفنية وتفهم مشروعه للمرحلة القادمة مش كلام إنشائي ماله علاقة لا بالتدريب ولا بكرة القدم".

وأضاف: "اللي قاله أسامة نبيه بصراحة يوضح إنه بعيد تماماً عن فكر المدرب وليس مؤهل تماما أن يكون مدرب كرة قدم".

واختتم: "عمر خضر كان جاهز تماما من الناحية البدنية والذهنية لخوض كأس العالم وتصريحات أسامة نبيه عنه غير صحيحة بالمرة".

اقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: نفسي أقابل أحمد فتوح وأحكيله قصتي مع الكورة

صدمة للزمالك وبيراميدز يتخطى الأهلي.. الكشف عن تصنيف أفضل أندية العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسمة نبيه عمر خضر منتخب مصر منتخب مصر للشباب أحمد المحمدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟