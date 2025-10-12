رسالة غامضة من حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة مع الأهلي

"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكان الشحات قد تعرض منذ أيام لإصابة قوية خلال تدريباته مع النادي الأهلي، بعدما أثبتت الفحوصات تعرضه لمزق في العضلة الخلفية وتقرر غيابه قرابة الـ3 أسابيع.

وكتب الشحات عبر حسابه على انستجرام: "يحيا المؤمن بين أمرين: عسر ويسر وكلاهما نعمة لو أيقن ففى اليسر يكون الشكر { وسيجزي الله الشاكرين }.

وتابع: " في العسر يكون الصبر وبشر الصابرين، فتلك بشارة لكل صابر، العسر لن يدوم والدعاء يسحق الهموم. إذا قلت يارب فإما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء أو يكتب لك أجرا في الخفاء.

واختتم: " اللهم الطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان و مكان واصرف عنا شرور الإنس والجان و أرحم أمواتنا و أموات المسلمين وتوفنا وأنت راضي عنا يارب العالمين.