مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

رسالة غامضة من حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة مع الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

03:23 م 12/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات 1_3
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات (2)
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات (1)
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    عائلة حسين الشحات (1)
  • عرض 10 صورة
    عائلة حسين الشحات (6)
  • عرض 10 صورة
    عائلة حسين الشحات (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكان الشحات قد تعرض منذ أيام لإصابة قوية خلال تدريباته مع النادي الأهلي، بعدما أثبتت الفحوصات تعرضه لمزق في العضلة الخلفية وتقرر غيابه قرابة الـ3 أسابيع.

وكتب الشحات عبر حسابه على انستجرام: "يحيا المؤمن بين أمرين: عسر ويسر وكلاهما نعمة لو أيقن ففى اليسر يكون الشكر { وسيجزي الله الشاكرين }.

وتابع: " في العسر يكون الصبر وبشر الصابرين، فتلك بشارة لكل صابر، العسر لن يدوم والدعاء يسحق الهموم. إذا قلت يارب فإما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء أو يكتب لك أجرا في الخفاء.

واختتم: " اللهم الطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان و مكان واصرف عنا شرور الإنس والجان و أرحم أمواتنا و أموات المسلمين وتوفنا وأنت راضي عنا يارب العالمين.

حسين الشحات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي رسالة حسين الشحات أخبار الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟