أكد عصام الطالبي المتحدث الرسمي لفريق اتحاد طنجة، على رغبة ناديه بالتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لشكوى نادي الزمالك بشأن المستحقات المتأخرة بصفقة عبد الحميد معالي.

وقال الطالبي، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "في البداية نحن نحترم نادي الزمالك وعبد الحميد معالي بشكل كبير، لكن كان لدينا تعاقد واضح معهم من البداية".

وأضاف: "كان من المفترض أن نحصل على القسط الأول من صفقة انتقال عبد الحميد معالي للزمالك في أغسطس، الثاني في أكتوبر الجاري، تواصلنا مع النادي أكثر من مرة ولكننا لم نحصل على أي مبلغ من قيمة الصفقة حتى الآن".

وتابع: "أخر تواصل مع نادي الزمالك كان في شهر أغسطس وطلبوا الحصول على مهلة 10 أيام، ومر أكثر من ذلك بكثير، لا يوجد أي رد من قبل مسؤولي النادي علينا، نعرف الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك، لكن هناك تعاقد بيننا وهذا أمر واضح".

واختتم: "علاقتنا جيدة مع الزمالك وكل الأندية المصرية، ليس لدينا مانع في الحل الودي مع الزمالك، لكن إذا استمر الأمر هكذا سنتجه للفيفا لحفظ حقوقنا".

وكان نادي الزمالك، تعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق اتحاد طنجة المغربي.

