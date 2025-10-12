يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد 12 أكتوبر الجاري، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب المصري اليوم الأحد نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويحتل المنتخب الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 23 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

1- مصر، 9 مباريات، 23 نقطة

2- بوركينا فاسو، 9 مباريات، 18 نقطة

3- سيراليون، 9 مباريات، 12 نقطة

4- غينيا بيساو، 9 مباريات، 10 نقاط

5- إثيوبيا، 9 مباريات، 9 نقاط

6- جيبوتي، 9 مباريات، نقطة وحيدة

غيابات منتخب مصر عن مباراة غينيا بيساو

ويفتقد المنتخب المصري لجهود الثلاثي، حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد صلاح، حيث يغيب حمدي فتحي ومروان عطية، لتراكم الإنذارات بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة جيبوتي الماضية، فيما قرر الجهاز الفني منح راحة لمحمد صلاح من المشاركة في اللقاء.

