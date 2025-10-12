مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

"قبل مباراة غينيا".. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

كتب - يوسف محمد:

12:19 ص 12/10/2025
يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد 12 أكتوبر الجاري، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب المصري اليوم الأحد نظيره منتخب جيبوتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

وكان المنتخب الوطني، ضمن الصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويحتل المنتخب الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 23 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

1- مصر، 9 مباريات، 23 نقطة

2- بوركينا فاسو، 9 مباريات، 18 نقطة

3- سيراليون، 9 مباريات، 12 نقطة

4- غينيا بيساو، 9 مباريات، 10 نقاط

5- إثيوبيا، 9 مباريات، 9 نقاط

6- جيبوتي، 9 مباريات، نقطة وحيدة

غيابات منتخب مصر عن مباراة غينيا بيساو

ويفتقد المنتخب المصري لجهود الثلاثي، حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد صلاح، حيث يغيب حمدي فتحي ومروان عطية، لتراكم الإنذارات بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة جيبوتي الماضية، فيما قرر الجهاز الفني منح راحة لمحمد صلاح من المشاركة في اللقاء.

منتخب مصر ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم مصر وغينيا بيساو كأس العالم تصفيات كأس العالم

