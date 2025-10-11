"بطعم البيوت".. صور شيكابالا تزين جدران بعض المنازل

تفاصيل مكالمة محمد مجدى أفشة مع والد طفل في غزة طلب قميصه

اتخذ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي منذ عدة أشهر، لكنه لم يغيب عن قلوب جماهير كرة القدم، التي ارتبطت به كثيرا، طوال سنوات ممارسته لكرة القدم.

وعلى الرغم من ابتعاد محمود شيكابالا عن ملاعب كرة القدم، إلا أنه لا يزال موجودا في قلوب الجماهير المصرية وبالأخص جماهير الفارس الأبيض، التي طالما ما أسعدهم وأدخل السرور في قلوبهم.

وتستغل الجماهير وبالأخص جماهير الزمالك، أي فرصة للتعبير عن حبها للأباتشي محمود شيكابالا، هو ما ظهر من خلال قيام بعض الجماهير، برسم صورة شيكابالا، على جدران منازلهم.

ونشر أحد جماهير نادي الزمالك، مجموعة من الصورة لشيكابالا، من على جدران أحد المنازل وكتب: "الأباتشي بطعم البيوت".

والجدير بالذكر أن محمود شيكابالا، أعلن اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، في يوليو الماضي، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات مع الفارس الأبيض.

