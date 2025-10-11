مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

1 4
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

0 0
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

2 0
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

2 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 0
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

جميع المباريات

إعلان

"بطعم البيوت".. صور شيكابالا تزين جدران بعض المنازل

كتب - يوسف محمد:

09:50 م 11/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود عبد الرازق ''شيكابالا''
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا مع إبراهيم فايق (2)_4
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا مع إبراهيم فايق (1)_3
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود عبد الرازق شيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا وإيشو (8)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي منذ عدة أشهر، لكنه لم يغيب عن قلوب جماهير كرة القدم، التي ارتبطت به كثيرا، طوال سنوات ممارسته لكرة القدم.

وعلى الرغم من ابتعاد محمود شيكابالا عن ملاعب كرة القدم، إلا أنه لا يزال موجودا في قلوب الجماهير المصرية وبالأخص جماهير الفارس الأبيض، التي طالما ما أسعدهم وأدخل السرور في قلوبهم.

وتستغل الجماهير وبالأخص جماهير الزمالك، أي فرصة للتعبير عن حبها للأباتشي محمود شيكابالا، هو ما ظهر من خلال قيام بعض الجماهير، برسم صورة شيكابالا، على جدران منازلهم.

ونشر أحد جماهير نادي الزمالك، مجموعة من الصورة لشيكابالا، من على جدران أحد المنازل وكتب: "الأباتشي بطعم البيوت".

والجدير بالذكر أن محمود شيكابالا، أعلن اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، في يوليو الماضي، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:

سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

ملياردير فرنسي.. تقرير يكشف سبب تصريح تركي آل الشيخ عن بيع مانشستر يونايتد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود شيكابالا نادي الزمالك رسمة لشيكابالا على جدران منزل آخر أخبار نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي