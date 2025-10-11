"لا يعرف الهزيمة" .. ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي قبل تدريب الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي، التعاقد بشكل رسمي مع عماد النحاس مدرب الأهلي السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف الزوراء عن تولي النحاس المسؤولية الفنية للفريق في بيان جاء نصه كالتالي: "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تتعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول".

وأضاف: "أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تعاقدها مع المدرب المصري "عماد النحاس "لقيادة الفريق الأول لكرة القدم".

وتابع: "وبينت إدارة النادي أن هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي".

وواصل: "تؤكد ادارة النادي ان النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء".

واختتم: "من المؤمل ان يصل المدرب المصري عماد النحاس الى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادماً من فريق الأهلي المصري الذي يشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معهُ نتائج مميزة".

وكان النادي الأهلي، أعلن مساء أمس الجمعة، رحيل عماد النحاس عن الفريقن بعد تعيين الدنماركي ياس ثورب مديرا فنيا للفريق.

أقرأ أيضًا:

"لا يشبهني أحد وتوقعت نجوميتي".. مصراوي يحاور نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس