بعد إيقاف صبحي.. عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك أمام الاتحاد

كتب : محمد خيري

08:00 ص 03/03/2026
    محمد صبحي من مران الزمالك
    محمد صبحي
    محمد صبحي
    محمد-صبحي
    المهدي سليمان
    المهدي سليمان
    المهدي سليمان لاعب الزمالك
    المهدي سليمان

أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب حارس المرمى محمد صبحي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل صبحي على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، ما يؤكد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود المهدي سليمان لتولي حراسة مرمى الفريق في اللقاء، خاصة في ظل غياب محمد عواد عن التدريبات الجماعية مؤخرًا بقرار تأديبي من الجهاز الفني.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويذكر أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة العشرين، ليرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبحي الزمالك المهدي لسليمان الدوري المصري

