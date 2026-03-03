"عودة زيزو وشوبير".. تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرا لدعمه المتواصل للنادي طوال الفترة الماضية.

بيان رسمي من الزمالك بخصوص ممدوح عباس

وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي، أن قرار منح العضوية الشرفية لعباس، جاء نظرا لما قدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل تخطت نصف قرن.

وأشار النادي في بيان رسمي، أن ما قام به عباس خلال السنوات الماضية، دليل على انتمائه الصادق وحرصه الدائم على رفعة كيان الزمالك العظيم.

وأعرب مجلس إدارة النادي في بيانه، عن خالص تقديره واعتزازه بما يقدمه عباس للنادي، وما يبذله من عطاء مخلص، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

رئاسة ممدوح عباس لنادي الزمالك

وتولى ممدوح عباس رئاسة نادي الزمالك، في فترتين خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2009 بشكل مؤقت، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للنادي في عام 2009 حتى عام 2012 قبل أن يقدم استقالته.

