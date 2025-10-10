أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الدنماركي جيس ثورب المدير الفني الجديد بالفريق، لاقى موافقة بتولي مهمة الفريق من قبل المسؤولين داخل النادي بالإجماع.

وقال وليد، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تفاوضنا مع العديد من المدربين الكبار لتولي تدريب الفريق، عقدنا اجتماع مع الإيطالي روبرتو مانشيني ولكن المفاوضات لم تتم لأسباب مختلفة".

وأضاف: "لم يكن هناك خلاف على التعاقد مع الدنماركي جيس ثورب، وهو مدرب يتمتع بشخصية قوية وسمعته مميزة في الصحافة الأوروبية".

واختتم: "ثورب كان مناسبا للمعايير التي وضعناها للمدرب الجديد في الفريق، فهو صاحب شخصية قوية وصارمة، لديه مرونة فنية وقدرة على تطوير اللاعبين الشباب أيضًا".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي جيس ثورب لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن ثورب، كان قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس، لبدء مهمته مع المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

أقرأ أيضًا:

5 نجوم تدمرت مسيرتهم الكروية بسبب زوجاتهم.. ما القصة؟

4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

"راتب متزايد بالملايين".. خالد الغندور يكشف عن شرط أحمد عبدالقادر لتمديد التعاقد مع الأهلي