جميع المباريات

إعلان

"اجتمعنا مع مانشيني".. وليد صلاح الدين يكشف تفاصيل التعاقد مع جيس ثورب

كتب - يوسف محمد:

01:31 ص 10/10/2025
أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الدنماركي جيس ثورب المدير الفني الجديد بالفريق، لاقى موافقة بتولي مهمة الفريق من قبل المسؤولين داخل النادي بالإجماع.

وقال وليد، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تفاوضنا مع العديد من المدربين الكبار لتولي تدريب الفريق، عقدنا اجتماع مع الإيطالي روبرتو مانشيني ولكن المفاوضات لم تتم لأسباب مختلفة".

وأضاف: "لم يكن هناك خلاف على التعاقد مع الدنماركي جيس ثورب، وهو مدرب يتمتع بشخصية قوية وسمعته مميزة في الصحافة الأوروبية".

واختتم: "ثورب كان مناسبا للمعايير التي وضعناها للمدرب الجديد في الفريق، فهو صاحب شخصية قوية وصارمة، لديه مرونة فنية وقدرة على تطوير اللاعبين الشباب أيضًا".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد بشكل رسمي مع الدنماركي جيس ثورب لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن ثورب، كان قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس، لبدء مهمته مع المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وليد صلاح الدين النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي جيس ثورب روبرتو مانشيني

