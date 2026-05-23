يحاول النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق بمهاجم أجنبي قوي يستطيع إحداث الفارق في الشق الأمامي خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "botola " الجزائرية أن النادي الأهلي بدأ في التفاوض مع نادي بارادو الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك من أجل ضم المهاجم الشاب محمد الأمين رمضوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي بارادو وضع شرطًا أمام الأهلي لبيع رمضوي يتمثل في الحصول علي مليوني يورو من أجل الموافقة علي انتقال اللاعب للقلعة الحمراء في الصيف القادم.

وأكدت،أن النادي الجزائري عرض 4 لاعبين للبيع في الصيف المقبل علي رأسهم المهاجم الشاب محمد الأمين رمضوي صاحب الـ20 عامًا والذي يحظى بإهتمام النادي الأهلي الباحث عن تدعيم صفوفه بلاعب قوي.

