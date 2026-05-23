الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

بارادو الجزائري يضع شرط وحيد لبيع مهاجمه إلي الأهلي

كتب : رمضان حسن

03:07 م 23/05/2026
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (1)
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (3)
    حزن لاعبي الأهلي بعد توديع كأس العالم (3)
    الاهلي 1
    مباراة الأهلي والمصري (3)
    مباراة الأهلي والمصري (4)

يحاول النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق بمهاجم أجنبي قوي يستطيع إحداث الفارق في الشق الأمامي خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "botola " الجزائرية أن النادي الأهلي بدأ في التفاوض مع نادي بارادو الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك من أجل ضم المهاجم الشاب محمد الأمين رمضوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي بارادو وضع شرطًا أمام الأهلي لبيع رمضوي يتمثل في الحصول علي مليوني يورو من أجل الموافقة علي انتقال اللاعب للقلعة الحمراء في الصيف القادم.

وأكدت،أن النادي الجزائري عرض 4 لاعبين للبيع في الصيف المقبل علي رأسهم المهاجم الشاب محمد الأمين رمضوي صاحب الـ20 عامًا والذي يحظى بإهتمام النادي الأهلي الباحث عن تدعيم صفوفه بلاعب قوي.

الأهلي رمضوي صفقات الاهلي

كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
صور.. قطارات إضافية يومي 25 و30 مايو بمناسبة عيد الأضحى
السياحة: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف الكبير.. ونمو الحركة الوافدة 15.6%
شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)
خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
