المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن دور مصر في خفض التصعيد الإقليمي

كتب : وكالات

08:10 م 23/05/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، اليوم السبت.

ضرورة تغليب لغة الحوار

بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، شهد الاتصال تبادلاً للرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي، وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم، مشيرا إلى أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

إشادة مصرية بدور مصر

ومن جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكداً التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

