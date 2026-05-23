يختتم محمد صلاح نجم الكرة المصرية غدٍ الأحد مسيرته التاريخية والناجحة مع فريقه ليفربول حين يلتقي الأخير مع ضيفه برينتفورد داخل قلعة الريدز ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

وستكون مباراة الغد هي المباراة الأخيرة التي قد يشارك فيها محمد صلاح بعدما أعلن رحيله عن الفريق بشكل نهائي ليخوض تحدٍ جديد ربما في الدوري الإنجليزي فريق أستون فيلا الذي يخطط لضمه أو خارج أسوار الدوري الإنجليزي تمامًا بعد تلقيه عروضًا أوروبية من أندية تريد ضمه.

ولم تتأكد مشاركة محمد صلاح في مباراة برينتفورد بشكل أساسي أو حتى إحتياطيًا لاسيما بعد تصريحاته الجدلية التي اعتبرها البعض مسيئة إلي أرني سلوت مدرب ليفربول والتي أكد فيها صلاح أن النادي الإنجليزي في حاجة إلي العودة للعب الكرة الهجومية من أجل المنافسة علي الألقاب.

أرقام محمد صلاح أمام برينتفورد

مباراة ليفربول ضد برينتفورد ستكون المباراة رقم 9 التي يخوضها محمد صلاح أمام المنافس حيث سبق وواجهه الفريق الإنجليزي في 8 مباريات من قبل.

حقق صلاح الفوز على حساب برينتفورد في 5 لقاءات، وحضر التعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين ، وساهم الفرعون المصري أمام برينتفورد بـ8 أهداف، بواقع تسجيل 7 أهداف وتقديم هدف وحيد.

اقرأ أيضا :

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برينتفورد؟

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟