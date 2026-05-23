مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

هل يشارك محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد ؟

كتب : رمضان حسن

02:26 م 23/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل وأبنائها مع اللاعب محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل وأبنائها مع اللاعب محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختتم محمد صلاح نجم الكرة المصرية غدٍ الأحد مسيرته التاريخية والناجحة مع فريقه ليفربول حين يلتقي الأخير مع ضيفه برينتفورد داخل قلعة الريدز ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

وستكون مباراة الغد هي المباراة الأخيرة التي قد يشارك فيها محمد صلاح بعدما أعلن رحيله عن الفريق بشكل نهائي ليخوض تحدٍ جديد ربما في الدوري الإنجليزي فريق أستون فيلا الذي يخطط لضمه أو خارج أسوار الدوري الإنجليزي تمامًا بعد تلقيه عروضًا أوروبية من أندية تريد ضمه.

ولم تتأكد مشاركة محمد صلاح في مباراة برينتفورد بشكل أساسي أو حتى إحتياطيًا لاسيما بعد تصريحاته الجدلية التي اعتبرها البعض مسيئة إلي أرني سلوت مدرب ليفربول والتي أكد فيها صلاح أن النادي الإنجليزي في حاجة إلي العودة للعب الكرة الهجومية من أجل المنافسة علي الألقاب.

أرقام محمد صلاح أمام برينتفورد

مباراة ليفربول ضد برينتفورد ستكون المباراة رقم 9 التي يخوضها محمد صلاح أمام المنافس حيث سبق وواجهه الفريق الإنجليزي في 8 مباريات من قبل.

حقق صلاح الفوز على حساب برينتفورد في 5 لقاءات، وحضر التعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين ، وساهم الفرعون المصري أمام برينتفورد بـ8 أهداف، بواقع تسجيل 7 أهداف وتقديم هدف وحيد.

اقرأ أيضا :

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برينتفورد؟

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الانجليزي ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)
حوادث وقضايا

شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)
كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
رياضة محلية

خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
صور.. قطارات إضافية يومي 25 و30 مايو بمناسبة عيد الأضحى
أخبار مصر

صور.. قطارات إضافية يومي 25 و30 مايو بمناسبة عيد الأضحى
مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان