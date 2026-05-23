نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً وسط تقارير عن اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب

كتب : محمد جعفر

08:45 م 23/05/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد، في وقت لاحق السبت، اجتماعاً أمنياً مع قادة الائتلاف الحكومي، وسط تصاعد التقارير بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

تقارير عن اقتراب اتفاق بين واشنطن وطهران

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك نقلاً عن مسؤولين إقليميين ودبلوماسي.

وبحسب الوكالة، فإن القرار النهائي بشأن المسودة التي أعدتها باكستان قد يُحسم خلال 48 ساعة، بعدما جرى إرسالها إلى الجانبين الأمريكي والإيراني لمراجعتها.

وأشارت التقارير إلى أن تفاصيل مذكرة التفاهم لم تُعلن رسمياً حتى الآن، إلا أن معلومات متعلقة بها تسربت عبر وسائل إعلام إضافة إلى جهات إيرانية تحدثت عن بعض ملامح الاتفاق المحتمل.

نتنياهو يحث ترامب على استئناف القتال

وفي تطور متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يشعر بقلق إزاء مسودة الاتفاق المقترحة بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف الضربات ضد إيران، في ظل تخوفات إسرائيلية من تداعيات أي تفاهمات قد تُبرم بين الطرفين.

