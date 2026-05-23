الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

هل يتدخل كاف لإنقاذ الزمالك؟.. خبير لوائح يكشف تفاصيل جديدة

كتب : هند عواد

04:38 م 23/05/2026

شعار نادي الزمالك

زف محمد فضل الله، خبير التشريعات واللوائح الرياضية الدولي، بشرى سارة للزمالك، عقب أزمة إيقاف قيد الفريق، وتهديده بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب الرخصة الأفريقية.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إيقاف قيد على ذمة 18 قضية لمدربين ولاعبين سابقين، ويحتاج الأبيض لأكثر من 6 ملايين دولار لإنهاء الأزمة.

وبعد تأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 مواسم، أصبح مهددا بالحرمان من المشاركة في البطولة، إذ أنه مطالبا بتسوية مديونياته قبل يوم 31 مايو للحصول على الرخصة الأفريقية.

خبير لوائح يكشف سر عن أزمة إيقاف قيد الزمالك

كتب محمد فضل الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تؤكد لوائح الترخيص القاري لكرة القدم مبدأً راسخاً مفاده أن للاتحادات القارية سلطة تقديرية استثنائية تجيز لها منح رخصة المشاركة لأي ناد "موقوف قيد لاعبيه" حتى في غياب السداد الكامل أو اتفاق التسوية".

وأوضح: "وذلك متى قدر الاتحاد أن استبعاد ذلك النادي يلحق ضرراً جسيماً بالمنافسة القارية ومصداقيتها، وهذا المبدأ ليس استثناءً طارئاً، بل هو ضمانة هيكلية تكفل للاتحاد القاري سيادته الكاملة على قرارات الترخيص بعيداً عن أي ضغط من الأندية أو النزاعات البينية".

20 صورة لـ إطلالات يارا السكري في مهرجان كان 2026
"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
إيران: نركز على وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم مع أمريكا
لماذا تأتي بعض الأدوية في زجاجات غامقة؟.. السبب قد يفاجئك
ماذا يحدث لأعضاء الجسم عند تناول الكوارع؟
