هل يتدخل كاف لإنقاذ الزمالك؟.. خبير لوائح يكشف تفاصيل جديدة

زف محمد فضل الله، خبير التشريعات واللوائح الرياضية الدولي، بشرى سارة للزمالك، عقب أزمة إيقاف قيد الفريق، وتهديده بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب الرخصة الأفريقية.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إيقاف قيد على ذمة 18 قضية لمدربين ولاعبين سابقين، ويحتاج الأبيض لأكثر من 6 ملايين دولار لإنهاء الأزمة.

وبعد تأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 مواسم، أصبح مهددا بالحرمان من المشاركة في البطولة، إذ أنه مطالبا بتسوية مديونياته قبل يوم 31 مايو للحصول على الرخصة الأفريقية.

خبير لوائح يكشف سر عن أزمة إيقاف قيد الزمالك

كتب محمد فضل الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تؤكد لوائح الترخيص القاري لكرة القدم مبدأً راسخاً مفاده أن للاتحادات القارية سلطة تقديرية استثنائية تجيز لها منح رخصة المشاركة لأي ناد "موقوف قيد لاعبيه" حتى في غياب السداد الكامل أو اتفاق التسوية".

وأوضح: "وذلك متى قدر الاتحاد أن استبعاد ذلك النادي يلحق ضرراً جسيماً بالمنافسة القارية ومصداقيتها، وهذا المبدأ ليس استثناءً طارئاً، بل هو ضمانة هيكلية تكفل للاتحاد القاري سيادته الكاملة على قرارات الترخيص بعيداً عن أي ضغط من الأندية أو النزاعات البينية".

