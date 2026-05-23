الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

الأهلي يعلن رحيل ديميتري لوبوف مدرب الكرة النسائية

كتب : رمضان حسن

03:34 م 23/05/2026 تعديل في 05:01 م

الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، توجيه الشكر إلى ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال الأهلي عبر الموقع الرسمي: تم إنهاء التعاقد مع لوبوف بالتراضي بعد تسوية كافة الأمور المالية والإدارية، بما يحفظ حقوق الطرفين.

وجاءت إقالة لوبوف من تدريب كرة القدم النسائية بعد خسارة الفريق للقب الدوري المصري في الموسم المنقضي.

وفي وقت سابق، كشف مصراوي عن رغبة الأهلي في إقالة المدرب الفرنسي بعدما أنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية الموسم في المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز، وودع كأس مصر من نصف النهائي بالهزيمة من وادي دجلة 2-1.

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
ماذا يحدث لأعضاء الجسم عند تناول الكوارع؟

