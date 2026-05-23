أعلن النادي الأهلي، توجيه الشكر إلى ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال الأهلي عبر الموقع الرسمي: تم إنهاء التعاقد مع لوبوف بالتراضي بعد تسوية كافة الأمور المالية والإدارية، بما يحفظ حقوق الطرفين.

وجاءت إقالة لوبوف من تدريب كرة القدم النسائية بعد خسارة الفريق للقب الدوري المصري في الموسم المنقضي.

وفي وقت سابق، كشف مصراوي عن رغبة الأهلي في إقالة المدرب الفرنسي بعدما أنهى الفريق الأول لكرة القدم النسائية الموسم في المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز، وودع كأس مصر من نصف النهائي بالهزيمة من وادي دجلة 2-1.

