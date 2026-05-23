كشفت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدر مطلع، عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها قطر، حيث أرسلت مسؤولا رفيع المستوى إلى طهران لتعزيز جهود الوساطة الباكستانية التي تهدف إلى وضع حد لحرب إيران.

وفي الوقت الذي تدرس فيه واشنطن شن هجمات جديدة، أفاد مسؤولون إقليميون ودبلوماسي بأن إيران وأمريكا تقتربان من التوافق على مذكرة تفاهم جوهرية.

ووفقا للمصادر، يسود أمل كبير بين الدوائر الدبلوماسية في صدور قرار نهائي بشأن المسودة الباكستانية خلال 48 ساعة، خصوصا مع الدور الكبير الذي لعبه نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

انفراجة في مسار مفاوضات إيران وأمريكا

في أثناء ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر إقليمية حالة من التفاؤل الحذر، حيث تشير المعطيات إلى أن الأمور تتحرك في مسار إيجابي لإنهاء حرب إيران.

وأكد مصدر مطلع أن حالة الجمود قد انتهت بالفعل، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الانفراج يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية أو بمجرد الاتفاق على نص المذكرة.

وتظل قضايا مخزون اليورانيوم المخصب وبرنامج التخصيب المحلي والملاحة في مضيق هرمز هي العناوين الأبرز فوق طاولة التفاوض، بينما تجري جهود موازية لبحث ملف إلغاء تجميد الأصول الإيرانية كجزء من تفاهمات إيران وأمريكا المرتقبة.

ترامب يدرس خياري الاتفاق أو القصف الشامل

في الجانب الأمريكي، صرح الرئيس دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" بأنه سيعقد اجتماعا مع فريقه التفاوضي السبت لبحث الرد الإيراني الأخير.

ووضع ترامب احتمالات التوصل إلى اتفاق جيد في كفة متساوية مع خيار قصف إيران بشكل كامل، واصفا النسبة بأنها 50/50.

وأكد ترامب بوضوح أنه لن يقبل بأي صفقة لا تعالج بشكل جذري ملفات تخصيب اليورانيوم والمخزون الحالي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن استئناف حرب إيران سيصدر بحلول يوم الأحد.

ورغم الانقسام داخل إدارته بين مؤيد للسلام ومفضل للحرب، استبعد ترامب وجود أي قلق لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إبرام اتفاق غير مناسب.

نتائج إيجابية للوساطة الباكستانية في طهران

وبعد جولة من المباحثات المكثفة، غادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران السبت.

ووصف الجيش الباكستاني هذه الزيارة بأنها كانت منتجة بشكل كبير، حيث ساهمت في دفع عملية الوساطة بين إيران وأمريكا خطوات واسعة نحو الأمام.

وأوضح البيان العسكري الباكستاني أن المفاوضات التي استمرت على مدار 24 ساعة أثمرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي ينهي حرب إيران، مما يضع الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية لاتخاذ القرار الحاسم.