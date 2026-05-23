ممدوح عباس يدعو جماهير الزمالك لدعم النادي: لسنا أقل من دورتموند

أشاد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، بتطبيق النادي، بعد تغطيته لتكلفة إحدى قضايا إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن الحساب الرسمي لتطبيق الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تغطية إحدى قضايا إيقاف قيد الفريق.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إيقاف قيد على ذمة 18 قضية لمدربين ولاعبين سابقين، ويحتاج الأبيض لأكثر من 6 ملايين دولار لإنهاء الأزمة.

وكانت إدارة تطبيق الزمالك، أطلقت مبادرة لفك إيقاف قيد الزمالك، وخصصت كافة إيرادات التطبيق لفك القيد.

ممدوح عباس يشيد بجماهير الزمالك

نشر ممدوح عباس صورة بيان تطبيق الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وعلق: "أنا واثق في أستجابتكم وبكثافة لهذا التطبيق حتى نثبت أننا لسنا أقل من مشجعي ومريدي نادي بروسيا دورتموند الألماني عندما تعرضوا لنفس المشكلة".

قصة بروسيا دورتموند التي تحدث عنها ممدوح عباس

في عام 2005، أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، إفلاسه بسبب أزمة مالية وديون تقدر بـ69 مليون يورو، وكانت رابطة الاتحاد الألماني قريبة من سحب رخصة النادي.

وقامت جماهير النادي وقتها بدعم النادي بشراء جميع تذاكر المباريات بأسعارها الأساسية وإطلاق حملات للتبرع للنادي.

