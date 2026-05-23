الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

"12 لاعبا".. تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

06:28 م 23/05/2026
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    لاعبي منتخب مصر
    منتخب مصر
    حسام حسن ومنتخب مصر
    منتخب مصر

تواجد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت 23 مايو الجاري، في مقر تدريب منتخب مصر الأول، لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين قبل المونديال.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، أن منتخب مصر الأول استقبل وفدا من الفيفا، لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين المتواجدين بمعسكر الفراعنة كإجراء يتم تطبيقه على كل المنتخبات المشاركة بالبطولة.

واختار وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 12 لاعبا بشكل عشوائي من المتواجدين بمعسكر الفراعنة، للخضوع لكشف تحليل المنشطات.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية، يوم 28 مايو الجاري أمام نظيره منتخب روسيا، ثم يخوض مباراة ودية آخرى يوم 6 يونيو المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويخوض منتخب مصر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في البطولة السابعة، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض أولى مبارياته في المونديال، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل.

"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs
"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs
أخبار المحافظات

أحمد الفيشاوي يهنئ أحمد عز وكريم عبد العزيز على عرض فيلم "7 Dogs"
"أنا دبحت أمي".. اعترافات صادمة لـ"مريض نفسي" أنهى حياة والدته بالشرقية
أخبار المحافظات

لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)
