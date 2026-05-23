تواجد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت 23 مايو الجاري، في مقر تدريب منتخب مصر الأول، لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين قبل المونديال.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، أن منتخب مصر الأول استقبل وفدا من الفيفا، لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين المتواجدين بمعسكر الفراعنة كإجراء يتم تطبيقه على كل المنتخبات المشاركة بالبطولة.

واختار وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 12 لاعبا بشكل عشوائي من المتواجدين بمعسكر الفراعنة، للخضوع لكشف تحليل المنشطات.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية، يوم 28 مايو الجاري أمام نظيره منتخب روسيا، ثم يخوض مباراة ودية آخرى يوم 6 يونيو المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويخوض منتخب مصر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في البطولة السابعة، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض أولى مبارياته في المونديال، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل.

